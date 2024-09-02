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В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

Мэр Кличко сообщил о пожаре на предприятии, который начался после взрыва

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ДСНС Украины

Пожар на территории предприятия в Киеве зафиксировали после взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он, не уточнив подробностей.

До этого сообщалось о нескольких сериях взрывов в украинской столице во время действия воздушной по всей стране.

До этого после взрывов на предприятии в Киеве уже фиксировали пожар. Уточняется, что объект расположен в Святошинском районе украинской столицы. Более детальная информация о предприятии не приводится.

Также украинские СМИ сообщали о взрыве рядом со станцией метро «Лукьяновская» в Киеве, станцию метро эвакуировали.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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