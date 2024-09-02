После ночной атаки ВСУ повреждены два объекта в Белгороде

Утром в понедельник, 2 сентября, в Белгороде зафиксировали прямые попадания в социальный и коммерческий объекты после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал глава региона.

Он добавил, что также произошло возгорание автомобиля. По словам Гладкова, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожаров.

Губернатор лично выехал на место происшествия, чтобы уточнить информацию об ущербе и пострадавших.

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