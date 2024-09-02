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В Белгороде раздались взрывы

РИА Новости: серия взрывов раздалась в Белгороде на фоне ракетной опасности

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в Белгороде во время сигнала о ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, звуки были с разной интенсивностью, в домах дрожали стекла. Кроме того, у автомобилей сработала сирена.

1 сентября при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Первую помощь им оказали случайные прохожие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

По его словам, в медицинские учреждения города были доставлены 10 пострадавших. Одному из них оказана медицинская помощь на месте, а дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

30 августа ВСУ атаковали Белгород. В результате атаки пострадали 46 человек, в том числе семеро детей.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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