Общество Красного Полумесяца выдвинуло обвинения армии Израиля

Израильские военные создают препятствия для работы экипажей скорой помощи в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

«На протяжении последних пяти дней наши сотрудники продолжают оказывать гуманитарную и экстренную помощь жителям осажденного Дженина и его лагеря для беженцев, несмотря на постоянные препятствия со стороны израильских оккупационных сил, которые затрудняют доступ к многим районам», — говорится в заявлении организации в социальной сети X.

Ночью 28 августа израильская армия (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию в Дженине, Тулькарме и прилегающих лагерях палестинских беженцев на севере Западного берега. По данным агентства WAFA, в результате действий израильских военных в этом регионе жертвами стали как минимум 25 человек.

В субботу представители Палестинского общества Красного Полумесяца сообщили, что израильские военные обстреляли их машину скорой помощи в Дженине.

Ранее в Израиле сообщили о разгроме «большинства батальонов и бригад» ХАМАС.