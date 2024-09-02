Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Общество Красного Полумесяца выдвинуло обвинения армии Израиля

Общество Красного Полумесяца обвинило ЦАХАЛ в блокировке врачей в Дженине

close
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израильские военные создают препятствия для работы экипажей скорой помощи в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

«На протяжении последних пяти дней наши сотрудники продолжают оказывать гуманитарную и экстренную помощь жителям осажденного Дженина и его лагеря для беженцев, несмотря на постоянные препятствия со стороны израильских оккупационных сил, которые затрудняют доступ к многим районам», — говорится в заявлении организации в социальной сети X.

Ночью 28 августа израильская армия (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию в Дженине, Тулькарме и прилегающих лагерях палестинских беженцев на севере Западного берега. По данным агентства WAFA, в результате действий израильских военных в этом регионе жертвами стали как минимум 25 человек.

В субботу представители Палестинского общества Красного Полумесяца сообщили, что израильские военные обстреляли их машину скорой помощи в Дженине.

Ранее в Израиле сообщили о разгроме «большинства батальонов и бригад» ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами