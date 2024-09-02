В Курской области рассказали, как ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину

Военные ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщила военным следователям местная жительница, передает РИА Новости.

По ее словам, для этого бойцы украинской армии подогнали военную технику.

«Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненых военных», — рассказала женщина.

Женщина считает, что если бы россиян увезли на Украину, то там они вряд ли остались бы в живых.

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