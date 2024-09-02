Единственное требование к СМИ в России — это соблюдение законодательства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано конституцией», — сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на необходимость плюрализма в сфере информации и медиа. По словам Путина, власти взаимодействуют с телеканалами, газетами и интернет-СМИ вне зависимости от редакционной политики. Президент подчеркнул, что иностранные корреспонденты, аккредитованные в РФ не должны нарушать законы страны.

Накануне журналисты рассказали о графике Путина после визита в Монголию. По информации представителей СМИ, после официального визита в Монголию российский лидер прилетит на Дальний Восток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по развитию региона.

Ранее американский журналист раскрыл замысел западных спецслужб в Курской области.