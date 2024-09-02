Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал главное требование к работе СМИ в РФ

Путин: единственное требование к работе СМИ в РФ — это соблюдение закона

close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Единственное требование к СМИ в России — это соблюдение законодательства. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано конституцией», — сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на необходимость плюрализма в сфере информации и медиа. По словам Путина, власти взаимодействуют с телеканалами, газетами и интернет-СМИ вне зависимости от редакционной политики. Президент подчеркнул, что иностранные корреспонденты, аккредитованные в РФ не должны нарушать законы страны.

Накануне журналисты рассказали о графике Путина после визита в Монголию. По информации представителей СМИ, после официального визита в Монголию российский лидер прилетит на Дальний Восток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по развитию региона.

Ранее американский журналист раскрыл замысел западных спецслужб в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами