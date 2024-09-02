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Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

Гидрометцентр: температура в Москве на День города составит 23-26 градусов

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Максим Блинов/РИА Новости

Температура воздуха в Москве на День города, 7 и 8 сентября, составит 23-26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Существует вероятность того, что с 7 числа температура повысится примерно на 2 градуса», — сказал он, уточнив, что это «первоначальные расчеты».

Вильфанд уточнил, что по области воздух прогреется до 27 градусов, то есть «лето продолжается».

По словам метеоролога солнечных дней в первую неделю сентября будет много, что связано с высоким атмосферным давлением.

Вильфанд добавил, что температура воды в водоемах на текущей неделе составит 21-22 градуса. При этом ультрафиолетовый индекс останется на уровне двух единиц, то есть будет благоприятным для загара.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве заявили, что в период со 2 по 4 сентября в столице ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах.

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