На Камчатке нашли тело еще одного погибшего при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тело 18-го человека, который был на борту потерпевшего крушение вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

«Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — сказано в сообщении.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до 18 человек.

31 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал в Камчатском крае. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но исчезло с радаров спустя пять минут после вылета.

Поиски продолжались в течение двух дней. 1 сентября сотрудники экстренных служб обнаружили вертолет в лесной местности. По предварительной информации, Ми-8 рухнул из-за ошибки пилотов. В условиях плохой видимости воздушное судно могло врезаться в сопку.

До этого в Карачаево-Черкесии потерпел крушение легкомоторный самолет.

Ранее военный вертолет Боснии и Герцеговины упал в озеро.