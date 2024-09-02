В Беслане проходит вахта памяти в 20-ю годовщину теракта в школе №1

В Беслане проходит трехдневная вахта памяти по жертвам теракта, который произошел в школе № 1 с 1 по 3 сентября 2004 года. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

1 сентября, в 9:15 во дворе учебного заведения раздался школьный звонок. В этот день 20 лет назад террористы захватили школу. Бывшие заложники первыми вошли в разрушенный спортзал. Они держали в руках портреты погибших детей и взрослых.

Затем цветы и венки к поклонному кресту, установленному в спортзале, возложили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, председатель местного парламента Таймураз Тускаев, председатель правительства республики Борис Джанаев, представители Совета Федерации, Госдумы, члены правительства и депутаты парламента Северной Осетии, делегации органов государственной власти, муниципальных образований Владикавказа и районов республики, представители общественных и религиозных организаций, бывшие заложники и их родственники.

Вахта памяти завершится 3 сентября на мемориальном кладбище «Город ангелов».

20 августа президент России Владимир Путин высказался о теракте в Беслане, заявив, что такой трагедии «врагу не пожелаешь».

Ранее офицер «Альфы» рассказал о первоначальном плане спецназа в Беслане.