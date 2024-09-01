Хинштейн рассказал, как этническая банда довела участника СВО до попытки суицида

В Приморском крае ветерана специальной военной операции (СВО), который лишился руки в ходе боевых действий, довела до попытки суицида этническая банда. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, эта банда отбирает выплаты у ветеранов СВО, она действует в Приморье. Депутат сообщил, что все попытки этого участника спецоперации найти защиту в местных органах МВД и Следственного комитета (СК) оказались безуспешны. В итоге он решил совершить суицид, заявил парламентарий.

Хинштейн направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться с «этой дикой ситуацией».

«Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов», — отметил он.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, расследование случившегося взял под контроль центральный аппарат ведомства.

Речь идет об истории солдата Никиты Носова, которая получила широкую огласку в социальных сетях. Журналистка Анна Шарипова опубликовала в своем Telegram-канале прощальное видео 21-летнего мужчины, который рассказал, что вернулся с СВО, так как лишился руки, и начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам Носова, он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление солдата даже якобы разорвали у него на глазах.

Носов попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина подключиться к ситуации, так как не один он пострадал от действий злоумышленников. После этого мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли живым и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он до сих пор не пришел в сознание.

Ранее мошенники выманили у жены участника СВО 1,5 млн кредитных рублей на «секретную миссию».