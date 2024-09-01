В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества

В Киеве, а также в Житомирской, Кировоградской и Сумской областях Украины введены аварийные отключения электричества. Об этом сообщает украинское издание «РБК Украина».

Также, по данным издания, экстренные отключения света введены в городе Днепре.

Кроме того, подобные меры начали вводить на части территории Донецкой Народной Республики, контролируемой Вооруженными силами Украины.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

В тот же день на всей территории Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Российские военные начали атаковать украинскую инфраструктуру с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине пообещали отключать свет круглые сутки.