Гладков рассказал о пострадавших при атаке Белгородского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число мирных жителей, пострадавших в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 11. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он добавил, что 10 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, а его дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Белгородской области, сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей.

Гладков подчеркнул, что медицинские бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

В свою очередь пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирных домов, а также балкон в одном из жилых помещений. Среди прочего пожарные специалисты провели тушение сухой травы в трех местах.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.