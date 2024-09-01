Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о пострадавших при атаке Белгородского района

Гладков: число мирных жителей, пострадавших в Белгородском районе, выросло до 11

close
«Настоящий Гладков»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число мирных жителей, пострадавших в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 11. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он добавил, что 10 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, а его дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Белгородской области, сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей.

Гладков подчеркнул, что медицинские бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

В свою очередь пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирных домов, а также балкон в одном из жилых помещений. Среди прочего пожарные специалисты провели тушение сухой травы в трех местах.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами