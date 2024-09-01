В Приморье тигрица попала под поезд

Амурская тигрица попала под поезд в Приморском крае, спасти ее не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный парк «Земля леопарда».

По словам старшего научного сотрудника парка Дины Матюхиной, хищница находилась на середине моста высотой около 10 метров и, вероятно, запаниковала, когда услышала, что поезд подъезжает. Из-за большой длины моста, около 100 метров, у тигрицы не хватило времени на спасение.

Также проверяется информация о двух тигрятах, одного из которых также не удалось спасти.

Матюхина пояснила, что в этих местах часто наблюдается туман, что могло помешать машинисту заметить животное. Эксперт добавила, что в темноте тигры не всегда могут точно оценить скорость и расстояние до приближающегося транспорта, часто не понимая, что он представляет опасность.

До этого в США девушку задержали за проникновение в вольер с тиграми в зоопарке. Посетительница пробралась в клетку и пыталась погладить хищника. Зверь среагировал молниеносно и попытался укусить американку за руку, но та успела отскочить. После этого посетительница позировала для фото несколько секунд и скрылась.

Ранее сообщалось, что численность амурских тигров на «Земле леопарда» стабилизируется.