Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье тигрица попала под поезд

Амурскую тигрицу сбил поезд в Приморском крае

close
Shutterstock

Амурская тигрица попала под поезд в Приморском крае, спасти ее не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный парк «Земля леопарда».

По словам старшего научного сотрудника парка Дины Матюхиной, хищница находилась на середине моста высотой около 10 метров и, вероятно, запаниковала, когда услышала, что поезд подъезжает. Из-за большой длины моста, около 100 метров, у тигрицы не хватило времени на спасение.

Также проверяется информация о двух тигрятах, одного из которых также не удалось спасти.

Матюхина пояснила, что в этих местах часто наблюдается туман, что могло помешать машинисту заметить животное. Эксперт добавила, что в темноте тигры не всегда могут точно оценить скорость и расстояние до приближающегося транспорта, часто не понимая, что он представляет опасность.

До этого в США девушку задержали за проникновение в вольер с тиграми в зоопарке. Посетительница пробралась в клетку и пыталась погладить хищника. Зверь среагировал молниеносно и попытался укусить американку за руку, но та успела отскочить. После этого посетительница позировала для фото несколько секунд и скрылась.

Ранее сообщалось, что численность амурских тигров на «Земле леопарда» стабилизируется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами