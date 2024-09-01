Раскрыто число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Белгородской области, сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выехал на место.

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей», — сообщил глава области.

Гладков подчеркнул, что медицинские бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

В свою очередь пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирных домов, а также балкон в одном из жилых помещений. Среди прочего пожарные специалисты провели тушение сухой травы в трех местах.

Информация о последствиях атаки находится на уточнении, оперативные службы региона работают на местах происшествий.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе была пресечена попытка ВСУ осуществить атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам области.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.