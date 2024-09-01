В Приморье участник СВО, у которого вымогали деньги, попал в больницу

В Приморском крае у военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине и потерявшего руку, пытались вымогать деньги. Как сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ, расследование случившегося взял под контроль центральный аппарат ведомства.

«Председателем СК России [Александром Бастрыкиным] дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Касьянникову Е.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Речь идет об истории солдата Никиты Носова, которая получила широкую огласку в социальных сетях. Журналистка Анна Шарипова опубликовала в своем Telegram-канале прощальное видео 21-летнего мужчины, который рассказал, что вернулся с СВО, так как лишился с руки, и начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам Носова, он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление солдата даже якобы разорвали у него на глазах.

Носов попросил Бастрыкина подключиться к ситуации, так как не один он пострадал от действий злоумышленников. После этого мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли живым и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что он до сих пор не пришел в сознание.

До этого сообщалось об инциденте в Петербурге, где участника СВО избили на глазах у друзей.

Ранее стало известно о случае, произошедшем в Вологде, где женщина отказалась от ребенка после отправки его отца на СВО.