Более 1400 человек покинули курское приграничье за неделю

Более 1400 человек покинули районы пограничья Курской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«За прошедшую неделю в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 1400 человек. Работа по отселению жителей приграничных районов региона, в том числе из «серой зоны», а также размещению их на безопасных территориях продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 198 пунктах временного размещения на территории 30 регионов страны находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей. Почти 7 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области. Остальные эвакуированные жители приграничья разместились у родственников и знакомых, добавили в ведомстве.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ.