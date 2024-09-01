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Кабмин РФ одобрил выделение средств на поддержку эвакуируемых из Курской области

МЧС России выделит 1,9 млн рублей на поддержку эвакуируемых из Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Правительство России одобрило финансирование развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых из Курской области граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что на заседании 29 августа правительство одобрило выделение МЧС России средств из резервного фонда для предоставления их бюджету Курской области на финансирование «отдельных мер по ликвидации последствий» атаки украинских войск на регион. Размер бюджетных ассигнований составит 1 943 428 рублей.

29 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей для пострадавшей от атаки Вооруженных сил Украины Курской области.

26 августа президент России Владимир Путин дал поручение выделить из федерального бюджета средства для подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Речь идет о финансировании подразделений теробороны трех указанных регионов, включая выплату денежного довольствия и закупку необходимого оснащения.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.

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Атаки на Курскую область
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