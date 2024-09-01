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В Кемерово хаски сбежали из питомника, растерзали дворового пса и искусали его хозяйку

В Кемерово сбежавшие из парка хаски растерзали пса и искусали женщину

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Инцидент Кузбасс/VK

В Кемеровской области местная жительница и ее собака подверглись нападению псов, сбежавших из парка «ХаскиЛэнд». Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

По словам пострадавшей, сбежавшие из местного питомника хаски пробрались на территорию ее частного дома, где растерзали дворовую собаку. Женщина попыталась спасти своего питомца, но собаки напали и на нее. 54-летнюю россиянку укусили за лицо, руки, плечи. Кемеровчанке потребовалась медицинская помощь. Женщина написала заявление в полицию и обратилась к руководству «ХаскиЛэнда».

«Нам предлагали щенка, чтобы мы не «поднимали шум», но мы хотим, чтобы люди знали о подобных случаях и были бдительны», — рассказала пострадавшая.

По данным портала «НГС», администраторы парка подтвердили, что собаки сбежали, но их удалось отыскать и вернуть в вольеры. Причиной побега животных стала калитка, которую забыл запереть сторож.

Ранее в Копейске агрессивная овчарка набросилась на мальчика, качавшегося на качелях.

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