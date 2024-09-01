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Спасатели нашли тела людей на месте крушения вертолета на Камчатке

МЧС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел

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Телеграм-канал «МЧС России»

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, на месте работают девять членов поисково-спасательного отряда.

Крушение вертолета произошло 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось, что пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения Ми-8 в регионе была организована поисково-спасательная операция. Поисковые мероприятия продолжаются уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в настоящее время в поисках задействованы 60 сотрудников экстренных служб, а также 15 единиц специальной техники.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что по предварительным данным, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.

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