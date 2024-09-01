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В Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России

Депутат Чепа связал атаку беспилотников ВСУ с усугублением ситуации на фронте

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Inna Varenytsia/REUTERS

Мощная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России связана с усугублением ситуации на фронте. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Это, наверное, крупнейшая атака беспилотниками, более массивной не было. Это, с одной стороны, говорит о безысходности ВСУ. Они это чувствуют, понимают, поэтому они предпринимают все больше террористических актов», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что чем активнее действия на фронтах будут усугубляться, тем больше будет террористических актов. Чепа указал на важность обеспечивать буферные зоны, а также уничтожать логистику ВСУ и обеспечивать безопасность России от террористических действий.

Парламентарий отметил, что российской армии следует не давать маневрировать войскам Украины и доставлять им вооружение к линии боевого соприкосновения.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив БПЛА самолетного типа.

Один из сбитых украинский беспилотник упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

Ранее Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ.

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Атаки БПЛА на Россию
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