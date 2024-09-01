Все люди с пропавшего на Камчатке Ми-8, предварительно, погибли

Все находившиеся на борту пропавшего в Камчатском крае вертолета Ми-8, предварительно, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

До этого Telegram-канал Kamchatka_life.ru написал, что сотрудники экстренных служб нашли вертолет Ми-8. «Сообщается, что борт сгорел», — говорится в публикации.

При этом пресс-служба МЧС РФ заявила, что специалисты обнаружили только обломки Ми-8. Как рассказали в ведомстве, фрагменты вертолета находятся на высоте 900 метров недалеко от места, с которого экипаж в последний раз выходил на связь.

В свою очередь представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил об улучшении погодных условий в зоне поиска воздушного судна. Из заявления, опубликованного в его Telegram-канале, следует, что к месту исчезновения вертолета вылетел Ми-8 «Камчатского авиационного предприятия». Направленный до этого самолет Ан-26 вернулся в аэропорт.

31 августа в Камчатском крае пропал Ми-8, следовавший по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Вертолет исчез с радаров через пять минут после вылета. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.