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Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

Собянин: возгорание на МНПЗ локализовано

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Александр Рюмин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) локализовано.

По его словам, угрозы для людей и функционирования завода нет.

До этого Собянин сообщал о десяти уничтоженных дронах. Он отмечал, что один из сбитых беспилотников повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, начался пожар. Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотного летательного аппарата попало на видео.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, Украина предприняла попытку совершить атаку на объекты в России, применив дроны самолетного типа.

Ранее пожару на НПЗ в Москве понизили номер сложности.

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