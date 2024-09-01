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Летевший в Вену самолет тайваньской авиакомпании экстренно сел в Азербайджане

РИА: самолет из Бангкока экстренно сел в Баку из-за трагедии с пассажиром

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Depositphotos

Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Eva Airways, выполнявший рейс Бангкок — Вена, экстренно сел в столице Азербайджана в Баку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

По данным пресс-службы, командир экипажа направил в аэропорт запрос на экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. Самолет приземлился в воздушной гавани Баку утром 1 сентября.

Встретившие самолет медики зафиксировали отсутствие пульса у пассажира и приступили к реанимации. Однако спасти жизнь пассажира не удалось.

До этого самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сделать экстренную посадку в Тюмени. Причиной посадки указана техническая проблема, а именно работа системы кондиционирования воздуха (СКВ). Однако, как сообщили «Газете.Ru» в «Ямале» позднее, посадка не была экстренной.

Ранее летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре.

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