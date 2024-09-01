Опубликовано видео возгорания на НПЗ в Москве после падения дрона

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попало на видео. Кадры доступны в Telegram-канале Mash.

«Сбитый украинский беспилотник упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На место выехали пожарные, они тушат огонь», — говорится в публикации.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, Украина предприняла попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив дроны самолетного типа.

Над Курской областью сбиты 46 БПЛА, над Брянской — 34, над Воронежской — 28. Еще 14 беспилотников перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, восемь — над Рязанской, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, а также три — над Тульской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пожару на НПЗ в Москве понизили номер сложности.