ВСУ попытались атаковать Липецкую область

Над Липецкой областью были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется», — написал он.

На данный момент системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.

В ночь на 1 сентября ВСУ также атаковали Брянскую область. 12 беспилотников были сбиты за один час.

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ снабдило военнослужащих, которые находятся в Брянской области, дополнительными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и питающими электростанциями.

Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона, летевшего в направлении столицы.

Ранее ВС РФ пресекли вторую за час атаку украинского беспилотника на Курскую область.