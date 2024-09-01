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ВСУ попытались атаковать Липецкую область

Артамонов: БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над Липецкой областью были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется», — написал он.

На данный момент системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.

В ночь на 1 сентября ВСУ также атаковали Брянскую область. 12 беспилотников были сбиты за один час.

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ снабдило военнослужащих, которые находятся в Брянской области, дополнительными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и питающими электростанциями.

Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона, летевшего в направлении столицы.

Ранее ВС РФ пресекли вторую за час атаку украинского беспилотника на Курскую область.

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