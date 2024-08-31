В Черновицкой области Украины раскрыли схему побега уклонистов

В Черновицкой области Украины раскрыта нелегальная схема по переправке военнообязанных мужчин в Румынию. Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета».

В публикации отмечается, что суд рассмотрит дело в отношении 39-летнего жителя Тернополя, которого подозревают в организации незаконной переправки украинцев через государственную границу.

Сторона обвинения полагает, что мужчина работал с сообщниками. Задержаны ли они, не раскрывается.

Он проводил необходимый инструктаж с военнообязанными, обеспечивал их трансфер в Румынию и проживание в гостинице. Стоимость сделки оценивалась в сумму от €11 до 13 тысяч. Переправить удалось как минимум трех человек.

Группу разоблачили в одном из приграничных сел, когда мужчины пересаживались из одного транспортного средства в другое.

22 августа погранслужба Украины назвала самые частые направления побега призывников. Выяснилось, что чаще всего военнообязанные пытаются пробраться в Молдавию и Румынию.

Ранее сообщалось, что уклонисты пытались сбежать из Украины под видом мяса.