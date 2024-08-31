В российском городе возле незакрытых коллекторов появились портреты Пригожина

Жители Ростова-на-Дону решили привлечь внимание властей к незакрытым коллекторам при помощи портретов бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Жители Ростова-на-Дону поставили таблички с изображением Евгения Пригожина рядом с незакрытыми коллекторами. Власти пообещали все исправить», — говорится в публикации.

По данным канала, необычный способ коммуникации с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и мэром города Алексеем Логвиненко решили применить на улице Островского.

В пресс-службе главы региона сказали изданию «Подъем», что городские власти получат указание закрыть колодцы.

Источник отметил, что местные жители в соцсетях скептически отнеслись к этой акции. Пользователи задавались вопросом, что если люки «украли алкаши, то при чем тут мэр?».

До этого экс-вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина. Он предположил, что западные спецслужбы могли быть причастны к случившемуся.

Ранее ЧВК «Вагнер» объявила о неучастии в военной операции на Украине.