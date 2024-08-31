Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Белгород подлой и неоправданной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает подлой атаку украинских войск на Белгород 30 августа и считает, что ее нельзя оправдать. Слова клирика опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — заявил патриарх.

По мнению священнослужителя, основной целью обстрела было запугивание россиян и попытка внести смуту в общество.

30 августа ВСУ атаковали Белгород. В результате атаки пострадали 46 человек, в том числе семеро детей. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, семь пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

После атаки МИД РФ призвало все профильные международные структуры осудить произошедшее.

Ранее семья из Белгорода рассказала, как спаслась от обстрелов ВСУ.