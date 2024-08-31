Житель Алтая похитил девятилетнего мальчика, пообещав подарить ему телефон

На Алтае суд вынес приговор мужчине, который похитил ребенка, предложив ему поискать потерянный телефон. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Как сказано в материалах дела, 14 июня житель Чемальского района встретил в селе Дубровка Майминского района девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенок был знаком с 30-летним мужчиной, поэтому согласился поехать с ним на попутном транспорте в поселок Куташ. Там, по словам взрослого, находился потерянный им мобильный телефон, который он затем пообещал подарить мальчику.

Когда школьник не вернулся домой, родители начали его искать и обратились в правоохранительные органы. На следующий день пропавшего нашли в лесу в окрестностях поселка Куташ, куда его вывез злоумышленник. Мужчину задержали, а затем взяли под стражу по обвинению в похищении несовершеннолетнего.

Похититель так и не признал свою вину, но лишился свободы на шесть лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали 100 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Ранее в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа.