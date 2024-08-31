Россиянин избил жену и тещу, сам вызвал полицию и напал на сотрудников

Жителя Новосибирской области осудили за угрозу и применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщается на сайте Барабинского районного суда.

В феврале этого года Сергей Листов из села Кожурла позвонил в дежурную часть Убинского района в ночное время и заявил, что его жена и теща угрожают ему физическим устранением. Сотрудники полиции прибыли по вызову, но на месте оказалось, что в действительности сам Листов нанес родственницам побои, а сведения о том, что они угрожали ему расправой, не нашли подтверждения.

Тем не менее местный житель не отказался от обвинений в адрес своей супруги и ее матери, просил правоохранителей забрать в полицию не его, а их, грозился выломать женщинам руки. На Листова составили протокол за ложный вызов и попросили сесть в служебный автомобиль, однако тот отказался подчиниться правоохранителям и стал угрожать уже им, а пока его вели к машине, он несколько раз ударил ногой по голове и спине водителя, причинив ему физическую боль.

В содеянном Листов так и не признался и получил за нападение на сотрудника МВД год лишения свободы условно. Его также обязали заплатить пострадавшему 10 тыс. рублей. Понес ли сибиряк наказание за избиение близких, не сообщается.

Ранее в Пскове неадекватный мужчина бегал за детьми с топором и поджег свой балкон, угрожая соседям расправой.