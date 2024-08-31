Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК РФ организовал проверку после жесткой посадки самолета в Северной Осетии

СК РФ установит обстоятельства и причины жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии

close
Depositphotos

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета Ан-2 в районе населенного пункта Кобань в Республике Северная Осетия-Алания. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении отмечается, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.

«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточняется в публикации.

31 августа самолет Ан-2, на борту которого находились взрослые и дети, совершил жесткую посадку у населенного пункта Кобань в Республике Северная Осетия-Алания. По информации МЧС РФ, среди пассажиров воздушного судна были 10 парашютистов.

После приземления самолета на место происшествия направили две единицы техники и 10 сотрудников экстренных служб. По последней информации, в результате ЧП пострадали шесть человек. В их числе два пилота, две девочки в возрасте 11 и восьми лет, их отец и мальчик в возрасте 11 лет.

Ранее в Ставропольском крае разбился частный самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами