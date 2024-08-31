СК РФ организовал проверку после жесткой посадки самолета в Северной Осетии

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета Ан-2 в районе населенного пункта Кобань в Республике Северная Осетия-Алания. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении отмечается, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.

«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточняется в публикации.

31 августа самолет Ан-2, на борту которого находились взрослые и дети, совершил жесткую посадку у населенного пункта Кобань в Республике Северная Осетия-Алания. По информации МЧС РФ, среди пассажиров воздушного судна были 10 парашютистов.

После приземления самолета на место происшествия направили две единицы техники и 10 сотрудников экстренных служб. По последней информации, в результате ЧП пострадали шесть человек. В их числе два пилота, две девочки в возрасте 11 и восьми лет, их отец и мальчик в возрасте 11 лет.

Ранее в Ставропольском крае разбился частный самолет.