В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки самолета во Владикавказе

Во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС источник в единой дежурно-диспетчерской службе

По словам источника, ранения получили два пилота, которые остались в сознании. Также пострадали мужчина с двумя дочерьми 11 лет и 8 лет — одна из девочек сломала ногу. Также травмы получил 11-летний мальчик. Инцидент обошелся без трагедии.

В этот же день вертолет Ми-8 с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В Росавиации поясняли, что на борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Telegram-канал 112 позже опубликовал список с именами людей на борту.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.