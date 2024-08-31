На борту совершившего жесткую посадку во Владикавказе Ан-2 были парашютисты

На борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Северной Осетии, находились 10 парашютистов и двое детей. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

По данным спасателей, пилот самолета обратился в службу спасения, но не смог объяснить точную локацию, позже, в ходе разведки, удалось установить, что воздушное судно находится между селениями Майрамадаг и Кобан.

«На его борту — 10 парашютистов и два ребенка», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на месте происшествия работают 10 специалистов и две единицы техники МЧС России.

В этот же день вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь в районе вулкана Вачкажец. По предварительным данным, на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.