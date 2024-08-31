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Все пассажиры Ан-2 живы после аварийной посадки в Северной Осетии

ДОСААФ: все пассажиры живы после аварийной посадки самолета во Владикавказе

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Все пассажиры живы после аварийной посадки самолета в Северной Осетии. Об этом сообщил РИА Новости представитель владикавказского аэроклуба ДОСААФ.

Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку во Владикавказе днем 31 августа. По имеющейся информации, на борту находились десять взрослых парашютистов и двое детей.

На данный момент известно, что в инциденте пострадали восемь человек.

В этот же день вертолет Ми-8 с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

До этого Якутская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в пяти километрах от поселка Солнечного Усть-Майского района республики Саха.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов

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