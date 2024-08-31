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Симоньян пообещала оплатить временный переезд жителей приграничья РФ

Симоньян предложила оплатить переезд и проживание жителей приграничья России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова оплатить затраты на переезд и проживание жителям приграничных регионов РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с [Тиграном] Тиграном оплачиваем переезд и проживание. Пишите в комменты в моем домашнем канале», — сообщила Симоньян, опубликовав ссылку на упомянутый канал.

29 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство страны намерено выделить свыше 15,5 млрд рублей на помощь Курской области. По его словам, большая часть этих средств будет потрачена на приобретение жилья для граждан.

Позднее в МЧС рассказали, что более 76 тыс. людей из приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате вторжения украинских войск, уже получили от властей финансовую помощь.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число россиян, ищущих близких в Курской области.

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