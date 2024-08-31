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В Дзержинске девочка помогла мошенникам обокрасть мать

В Нижегородской области мошенники заставили ребенка оформить кредит на мать

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Shutterstock

Жительница Дзержинска лишилась 300 тысяч рублей из-за увлечения дочери онлайн-игрой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Девятилетняя школьница играла в популярную онлайн-игру, зашла в один из мессенджеров и получила предложение получить игровую валюту. Для ее покупки мошенники попросили ребенка отправить им данные банковской карты матери, девочка выполнила все требования аферистов.

Преступники успели оформить на женщину кредит на 300 тысяч рублей и вывести со счета россиянки 240 тысяч, прежде чем банк заблокировал карту из-за подозрительных операций.

До этого сообщалось, что в Кирове мошенники обманули 13-летнюю девочку, представившись ее одноклассником и убедили ребенка перевести на указанные ими счета все накопления с карты матери. Она вошла в банковское приложение на телефоне матери и успела совершить 14 переводов на общую сумму 461 тыс. рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности собеседника и получателей платежей.

Ранее мошенники запугали россиянку, что у нее отберут детей, и выманили 1,5 млн рублей.

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