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Самолет совершил жесткую посадку во Владикавказе

112: во Владикавказе самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Во Владикавказе самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам источника канала, на борту было 15 человек, из них двое детей. Пока появилась информация, что в инциденте пострадали восемь человек.

В этот же день вертолет Ми-8 с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В Росавиации поясняли, что на борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Telegram-канал 112 позже опубликовал список с именами людей на борту.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.

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