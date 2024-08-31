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В Уфе подростки подожгли платформу на железнодорожной станции

В Башкирии нашли подростков, устроивших поджог на железной дороге

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Shutterstock/Anna Nestera

В Башкирии школьники устроили пожар на платформе железнодорожной станции, сняли все на видео и опубликовали в соцсетях, личности хулиганов удалось установить. Об этом сообщает Уфимское линейное управление МВД РФ на транспорте.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Дема — Жуково». Группа подростков разлила горючую жидкость и подожгла остановочную платформу Авдон. Школьники облили платформу легковоспламеняющейся жидкостью.

Все это они снимали на камеру смартфона и потом выложили в соцсети, что позволило правоохранителям оперативно установить личности двух хулиганов — жителей села Жуково и деревни Алкино. В отношении родителей мальчиков составлены протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей.

До этого сообщалось, что в Удмуртии дети развели огонь в шалаше и сожгли его, пострадал ребенок. Четверо детей играли в укрытии и пытались развести огонь, но сделать это не получалось. Один из друзей решил принести бензин, жидкость быстро вспыхнула, огонь охватил часть шалаша, дети стали выбегать из него, девятилетняя девочка сделать этого не успела и запаниковала. Друзья помогли ребенку выбраться. В результате пострадавшая получила ожог 10% тела, ее направили в медучреждение, о состоянии пациентки и степени травм не сообщается. Где в момент игры с зажигалкой находились родители, неизвестно.

Ранее российские подростки получили жуткие ожоги, пытаясь разжечь огонь в загородном доме.

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