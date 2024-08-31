В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

В стационарах Белгорода после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 37 человек, в том числе 7 несовершеннолетних. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По словам чиновника, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, за жизни двоих из них борются врачи.

Кузнецов уточнил, что еще 9 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Проводятся также телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Накануне, 30 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из ракетной системы залпового огня Vampire.

Позднее губернатор заявил, что число пострадавших мирных жителей при ударе по столице региона достигло 46 человек, двух пациентов готовят к перевозке в Москву.

Ранее семья из Белгорода рассказала, как спаслась от обстрелов ВСУ.