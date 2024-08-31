Пропавший на Камчатке Ми-8 перестал выходить на связь почти сразу после вылета

Вертолет Ми-8 пропал с радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на Камчатке. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его данным, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16:10 по местному времени (7:10 мск). Спустя пять минут вертолет не вышел на связь.

Вертолет, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, перестал выходить на связь 31 августа. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В Росавиации поясняли, что на борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Telegram-канал «112» позже опубликовал список с именами людей на борту.

В СК заявили, что следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.