Появились новые детали в деле экс-главы вещевого управления МО РФ Демчика

В деле арестованного по обвинению в коррупции экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — рассказал источник.

Следствие обвиняет Демчика, который занимает пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), в получении взятки в 4 млн рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд российской армии.

Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны РФ до апреля 2018 года. Следствие считает, что взятку он получил весной 2017 года. Деньги передал генеральный директор одной из коммерческих организаций, который стремился заручиться поддержкой чиновника при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению государственных контрактов. По данным следователей, с 2017 по 2018 годы данная фирма заключила с военным ведомством 26 контрактов на общую сумму свыше 574 млн рублей.

Демчика задержали в начале августа и арестовали.

Ранее следствие оценило материальный ущерб от «махинаций» экс-замминистра обороны Булгакова.