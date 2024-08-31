В Москве в тушении пожара на набережной задействовали корабль

Пожарный корабль «Полковник Чернышев» привлекли к ликвидации возгорания в административном здании, которое находится на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.
В ведомстве рассказали, что сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб. Кроме того, в тушении огня задействовали 45 единиц специальной техники.
«К тушению привлечен пожарный корабль «Полковник Чернышев», — говорится в заявлении.
При этом столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявил о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром в административном здании. Ограничения ввели на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.
«Движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению», — уточнили в ведомстве.
Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. К текущему моменту пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров.
Никакой информации о пострадавших не поступало.
Ранее в корпусе Тимирязевской академии в Москве произошло задымление.