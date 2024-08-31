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В Москве в тушении пожара на набережной задействовали корабль

МЧС РФ: к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли корабль

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Телеграм-канал «МЧС России»

Пожарный корабль «Полковник Чернышев» привлекли к ликвидации возгорания в административном здании, которое находится на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб. Кроме того, в тушении огня задействовали 45 единиц специальной техники.

«К тушению привлечен пожарный корабль «Полковник Чернышев», — говорится в заявлении.

При этом столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявил о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром в административном здании. Ограничения ввели на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.

«Движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению», — уточнили в ведомстве.

Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. К текущему моменту пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров.

Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в корпусе Тимирязевской академии в Москве произошло задымление.

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