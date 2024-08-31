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Суд арестовал директора Центра международного сотрудничества по делу о мигрантах

Суд арестовал директора Центра международного сотрудничества Попову

Таганский районный суд Москвы отправил директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову под домашний арест на 23 суток — до 21 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Также судом на период прохождения домашнего ареста установлены определенные запреты и ограничения.

Попова обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Получение взятки; Организация незаконной миграции).

По данным газеты «Известия», Попова приглашала в Россию по учебной визе иностранцев, которые не планировали учиться. Женщина продавала им студенческие визы за 80 тысяч рублей.

В августе сообщалось, что Суд арестовал доцента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по обвинению в организации фиктивных браков. По данным следствия, преподаватель с группой сообщников оформлял фиктивные браки для иностранцев, чтобы они могли получить разрешения на проживание в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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