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Суд оштрафовал политика Юлию Галямину

Суд Москвы оштрафовал политика Юлию Галямину на 40 тысяч рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал политика Юлию Галямину (признана в РФ СМИ-агентом) на 40 тысяч рублей по статье о нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Галямина Юлия Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Галямина была внесена Министерством юстиции РФ в перечень иноагентов в сентябре 2022 года. Она является бывшим муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы.

30 августа стало известно, что Минюст России обновил реестр иноагентов и внес в список учредителя и издателя проекта Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом). В заявлении ведомства говорится, что Тимченко принимала участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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