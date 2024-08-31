В Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин

В Амурской области трое мужчин попали под грузовой поезд, двух пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 30 августа. Машинист грузового поезда заметил, что по путям идут три молодых человека, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

Двое мужчин оказались под колесами поезда, их спасти не удалось, третий успел отскочить. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, мужчины были в нетрезвом состоянии.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль выехал на переезд в момент, когда рядом находился поезд. Машинист обратил внимание на водителя и попытался затормозить, но не успел. В результате пострадали два человека, в том числе и пассажир машины. Водителя направили в больницу.

Ранее в Чебоксарах поезд сбил машину, выехавшую на переезд.