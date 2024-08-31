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В РФ возбудили уголовное дело в связи с атакой украинских войск на Белгород

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских войск на Белгород

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой украинских войск на Белгород и его окрестности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркивается, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте пострадали десятки человек. Кроме того, ряд объектов гражданской инфраструктуры получили существенные повреждения.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Также они устанавливают личности причастных к обстрелу людей, действиям которых впоследствии будет дана правовая оценка.

30 августа бойцы ВСУ нанесли удар по Белгороду при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за атаки в городе оказались повреждены три многоквартирных дома и два коммерческих объекта. Более того, урон получили два социальных объекта и девять автомобилей.

По последней информации, пострадали семеро детей и 39 взрослых. Еще пятерых человек спасти не удалось.

Ранее удар украинских войск по гражданскому автомобилю под Белгородом попал на видео.

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