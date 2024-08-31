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Российские пожарные помогают тушить лесной пожар в Сербии

МЧС: российские спасатели помогают тушить пожар в сербской Жагубитце

Сотрудники МЧС России помогают тушить пожар в сербской Жагубитце на площади 1,3 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

В сообщении пояснили, что сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра ликвидируют возгорание вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной.

Российские специалисты при помощи беспилотников разведывают территорию с воздуха и определяют точки работы пожарного вертолета.

Незадолго до этого в Хорватии из-за лесных пожаров начали эвакуировать туристов из отелей. По данным СМИ, возле хорватского города Жрновница вспыхнул крупный лесной пожар. Пламя пытаются тушить 250 пожарных, ситуацию усугубляет сильный ветер. Людей из некоторых жилых домов, а также отелей пришлось эвакуировать.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль в Карачаево-Черкесской республике.

Ранее в Новороссийске загорелся мусорный полигон.

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