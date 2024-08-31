Стало известно число пострадавших детей при атаке ВСУ по Белгороду

Семеро детей пострадали при обстрелах Белгорода. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По ее данным, один ребенок попал в медучреждение в тяжелом состоянии, возможно, его нужно будет перевезти к московским врачам.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.

В результате обстрела в городе были повреждены кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в третьем пострадало остекление. Кроме того, ущерб нанесен двум социальным и двум коммерческим объектам, а также девяти автомобилям. На окраине города произошло возгорание сухой травы, которое вскоре удалось ликвидировать.

Число пострадавших мирных жителей при ударе по Белгороду достигло 46 человек. В больницах сейчас лечатся 37 человек, двоих из них готовят к перевозке в Москву.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.