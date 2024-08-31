Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Хамидова 3 года живет в РФ

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дядю ее мужа.

Он подчеркнул, что когда она вышла за муж, Хусейна видели редко, но знают, что он давно находится в России вместе с семьей.

Собеседник агентства добавил, что Манижа прописана в доме мужа. Ранее они приобрели в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже три года живут и работают в РФ.

Накануне стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Сообщалось, что четверо из них являются гражданами Таджикистана, еще один — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.

16 августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Ранее стало известно, что новые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не были в розыске в Таджикистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами