Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дядю ее мужа.

Он подчеркнул, что когда она вышла за муж, Хусейна видели редко, но знают, что он давно находится в России вместе с семьей.

Собеседник агентства добавил, что Манижа прописана в доме мужа. Ранее они приобрели в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже три года живут и работают в РФ.

Накануне стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Сообщалось, что четверо из них являются гражданами Таджикистана, еще один — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.

16 августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Ранее стало известно, что новые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не были в розыске в Таджикистане.