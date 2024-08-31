Имущество экс-замминистра обороны Попова может быть конфисковано

Имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова может быть конфисковано в пользу государства, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Если выяснится, что активы Попова и его семьи приобретены на средства, не соответствующие задекларированным доходам, они могут быть изъяты и переданы государству через суд. В настоящее время проводится проверка для сопоставления задекларированных доходов с рыночной стоимостью имущества.

Эта проверка не связана напрямую с уголовным делом, но прокуратура может подать иск в суд независимо от итогов по делу Попова. Ранее сообщалось, что Попов был задержан по подозрению в мошенничестве с парком «Патриот», а также в организации строительства на своем загородном участке.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. По данным следствия, при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее появились подробности о сыне задержанного экс-замглавы Минобороны Попова.